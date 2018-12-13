Канье Уэст снимет один из эпизодов "Рика и Морти"

Рэпер ― давний фанат мультсериала.

В четверг, 16 мая, стало известно о том, что создатели мультсериала "Рик и Морти" предложили Канье Уэсту снять один из эпизодов шоу. Об этом сообщает Billboard.

Такое необычное заявление Дэн Хармон и Джастин Ройланд сделали на мероприятии WarnerMedia. Так, создатели сериала сначала пригласил Уэста озвучить одну из серий, а затем и вовсе решили, что рэпер снимет ее.

Мы чертовски любим Канье, чувак. Он чертовски родственный нам дух, гений, провидец. Если бы у этого парня была поддержка, чтобы воплотить в жизнь все его идеи, он стал бы чертовым Илоном Маском 2.0 заявили они

Отметим, что Канье Уэст фанат мультсериала. Ранее он написал в твиттере, что выход четвертого сезона это лучшая новость.

Ранее мы сообщали о том, что Четвертый сезон Рика и Морти официально выйдет в ноябре 2019 года

Фото:kanYe West/вк