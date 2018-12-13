Работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года.

В среду, 15 мая, стало известно о том, что четвертый сезон Рика и Морти официально выйдет в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на канале BadComedian.

Известно, что работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года. Создатели планируют скрутить разрыв между сезонами, благодарю заказу на 70 эпизодов.

3 сезон сделал сериал из простенького мультика со шутками нестандартными и матом в довольно таки умное произведение. Одна серия со столицей Риков и Морти, где есть миллионы Риков и Морти, но нет тех самих Рика и Морти достойна всех наград отмечают фанаты в комментария

Кстати о наградах, создатели анимационного сериала "Рик и Морти" получили свою первую награду "Эмми" за серию "Огурчик Рик".

Ранее создатели мультсериала "Рик и Морти" порадовали фанатов 15-секундным тизером четвертого сезона в стиле аниме.

Видео:Adult Swim