Созадатели "Рика и Морти" выпустили аниме-тизер четвертого сезона‍

Создатели пообещали, что фанатам не придется ждать премьеры весь 2019 год.

Создатели мультсериала "Рик и Морти" выпустили 15-секундный тизер четвертого сезона. Ролик в стилистике аниме с элементами мультфильма про Людей Икс был загружен в официальный Twitter-аккаунт проекта.

Работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня. Автор мульсериала Джастин Ройланд также отметил, что в будущем зрителям не придется долго ждать новый сезон любимого сериала. Создатели планируют сократиьт разрыв между сезонами, благодарю заказу на 70 эпизодов.

Дата премьеры нового сезона пока не сообщается, но создатели пообещали, что фанатам не придется ждать весь 2019 год.

Фото: скриншоты из тизера четвертого сезона "Рика и Морти"