В сети появился релизный трейлер Minecraft Legends

В сети появился релизный трейлер игры Minecraft Legends. Это третий по счету спин-офф известной серии видеоигр про строительство.
Новая часть серии Minecraft предлагает пользователям возможность не только строить, но и спасать мир от злобных пришельцев из ада. Игра будет доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Ее релиз уже состоялся. Игру более-менее тепло приняли критики, которые отметили, что она понравится всем фанатам Minecraft.
Ранее мы сообщали, что в новом трейлере Redfall рассказали про способности снайпера Джейкоба.
Видео: YouTube / Minecraft
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