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В сети появился релизный трейлер Minecraft Legends

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Новая часть серии видеоигр предлагает пользователям спасать мир от злобных пришельцев из ада.

В сети появился релизный трейлер игры Minecraft Legends. Это третий по счету спин-офф известной серии видеоигр про строительство.

Новая часть серии Minecraft предлагает пользователям возможность не только строить, но и спасать мир от злобных пришельцев из ада. Игра будет доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Ее релиз уже состоялся. Игру более-менее тепло приняли критики, которые отметили, что она понравится всем фанатам Minecraft.

Ранее мы сообщали, что в новом трейлере Redfall рассказали про способности снайпера Джейкоба.

Видео: YouTube / Minecraft

Теги: minecraft, minecraft legends, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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