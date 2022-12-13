В новом трейлере Redfall рассказали про способности снайпера Джейкоба

Игра выходит в свет со 2 мая.

На YouTube-канале IGN опубликован новый ролик, посвящённый вампирскому экшену Redfall. В видео авторы компьютерной игры продемонстрировали способности одного из персонажей по имени Джейкоб. К персонажа оказался необычный правый глаз, связывающий его с мистическим вороном. За счет своих навыков герой отлично справляется с разведкой территорий и уничтожением вампиров на расстоянии. При этом его оружием является снайперская винтовка. При необходимости персонаж может стать невидимым для противников, а также использовать таланты для нанесения дополнительного урона врагам. Официальный релиз игры запланирован на персональных компьютерах и консолях Xbox Series X|S 2 мая 2023 года.

Вышел трейлер второго сезона антологии "Звездные войны: Видения".

Фото и видео: YouTube / IGN