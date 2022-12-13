Вышел трейлер второго сезона антологии "Звездные войны: Видения"

Проект выйдет на стриминге с 4 мая.

Компания Lucasfilm выпустила на YouTube-канале трейлер второго сезона анимационной антологии "Звездные войны: Видения". Ранее разработчики говорили о том, что данный проект представляет из себя своеобразный ответ "Мышиного дома". Речь идет о популярном на американском стриминговом сервисе шоу от компании Netflix "Любовь. Смерть. Роботы". Сериал по вселенной Star Wars будет состоять из несвязанных друг с другом короткометражек, но все эпизоды созданы в антураже Далекой-далекой галактики. Официальная премьера сериала запланирована к выходу на онлайн-сервисе Disney+ в международный день "Звездных войн" - 4 мая.

В сети появились первые 11 минут геймплея из Dead Island 2.

Фото и видео: YouTube / Star Wars