В сети появились первые 11 минут геймплея из Dead Island 2

Игра выйдет в свет с 21 апреля.

Известный игровой YouTube-канал IGN опубликовал в социальных сетях первые 11 минут геймплея из новой компьютерной игры Dead Island 2. Создатели ролика объяснили зрителям, что действия видео происходят в одной из локаций проекта. Речь идет о разрушенном салоне самолета, а таrже территории вокруг его обломков и тел пассажиров. Официальный релиз игры намечен на 21 апреля. Эмбарго на рецензии от критиков спадут 18 апреля в 17 часов вечера по московскому времени, с 21 числа блогеры смогут начинать стримить и записывать геймплеи на зомби-экшен. Напомним, что журналисты и критики уже делились своими превью по Dead Island 2. Выяснилось, что подавляющему большинству очень понравилась продуманная боевая система и реалистичная система расчленения противников. Дополнительно положительные отзывы пришлись на систему прокачки навыков персонажа, которая будет полагаться на подбор уникальных карт талантов и навыков.

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Фото и видео: YouTube / IGN