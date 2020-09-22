В сети появился первый трейлер мультфильма "Семейка Крудс: новоселье"

Премьера сиквела состоится 24 декабря 2020 года.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что в сети появился трейлер сиквела мультфильма "Семейка Крудс". Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.

По сюжету второй части анимации семья первобытных людей в поисках нового дома находят прекрасное место. Однако в "новом доме" живут "лучшие люди". Героям предстоит найти общий язык.

Премьера сиквела состоится 24 декабря 2020 года.

Напомним, что оригинальный мультфильм о семейке Крудс, вышедший в 2013 году. Он собрал в миром прокате более 587 млн долларов США. В 2014 году анимацию удостоили статуэтки Оскар, премии Золотой глобус и Жорж.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер фильма Тодоровского "Гипноз".

Видео:Universal Pictures Russia/YouTube