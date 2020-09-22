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Опубликован трейлер фильма Тодоровского "Гипноз"

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Фильм появится в кинотеатрах с 15 октября.

Во вторник, 22 сентября, стало известно, что в сети появился первый трейлер фильма Тодоровского "Гипноз". Ролик опубликован на YouTube-канале "В Рейтинге".

В сюжете история подростка Миши, которой посещает сеансы у психотерапевта. Однако эти встречи приводят к тому, что молодой человек перестает различать реальность и иллюзию. Более того, ситуацию усугубляет то, что после таинственного исчезновения другой пациентки Миша становится единственным подозреваемым.

Главные роли в киноленте исполнили Максим Суханов и Сергей Гиро. Фильм появится в кинотеатрах с 15 октября.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер второго сезона "Мандалорца".

Видео:В Рейтинге/YT

Теги: максим суханов, трейлер, фильм тодоровского
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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