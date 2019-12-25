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IRINA_CHALKINA

Опубликован трейлер второго сезона "Мандалорца"

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Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+.

В сети появился первый трейлер второго сезона "Мандалорца". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале сервиса Disney+.

По сюжету нового сезона малыша Йоду необходимо вернуть на родную планету. Главным героям предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас. 

Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+. 

Ранее мы сообщали о том, что Disney+ опубликовал первый трейлер сериала "ВандаВижн".

Видео:Disney+/YT

Теги: disney, звездные войны, сериал мандалорец смотреть
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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