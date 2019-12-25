Опубликован трейлер второго сезона "Мандалорца"

Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+.

В сети появился первый трейлер второго сезона "Мандалорца". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале сервиса Disney+.

По сюжету нового сезона малыша Йоду необходимо вернуть на родную планету. Главным героям предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас.

Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+.

Ранее мы сообщали о том, что Disney+ опубликовал первый трейлер сериала "ВандаВижн".

Видео:Disney+/YT