Премьера фильма состоится 18 сентября этого года.

В пятницу, 17 мая, в сети появился первый трейлер "Дождливого дня в Нью-Йорке" Вуди Аллена. Ролик опубликован на канале "El Proyector MX".

Для классика американского кино это четвертый совместный проект с Amazon Studios. Ранее компания финансировала такие проекты творца, как "Светская жизнь"и "Колесо чудес", а также сериал "Кризис в шести сценах". Полный актерский состав очередного фильма Вуди Аллена выглядит так: Эль Фаннинг, Селена Гомес, Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Диего Луна, Лив Шрайбер, Ребекка Холл, Аннали Эшфорд, Черри Джонс, Уилл Роджерс и Келли Рорбах.

По сюжету двое молодых людей приезжают на выходные в Нью-Йорк, где их встречают плохая погода и приключения. В трейлере нам показали Селену Гомес, которая страстно целовалась с молодым человеком в машине под прицелами камер.

Фильм "Дождливый день в Нью-Йорке" оказался на грани срыва из-за скандалов вокруг Вуди Аллена. По некоторым данным компания Amazon планировала расторгнуть контракт с Вудди Алленом на три фильма. Однако, на сервисе "Кинопоиск" все же стоит дата премьеры картины - 18 сентября 2019 года.

Напомним, что приемная дочь режиссера заявила, что он домогался ее 26 лет назад. На тот момент Фэрроу было 7 лет. Девушка рассказала прессе во всех подробностях как это происходило. По ее словам, Вуди Аллен уложил ее на живот и начал трогать ниже пояса. Сам режиссер нападки опровергает.

Ранее мы сообщали о том, что Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Donʼt Care

Видео:El Proyector MX"