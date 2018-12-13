За час ролик набрал более 460 тысяч просмотров.

Певцы Эд Ширан и Джастин Бибер выпустили клип на песню I Donʼt Care. Ролик опубликован на YouTube-канале.

В видеоролике музыканты безумствуют на фоне зеленого экрана в необычных образах. Певцы перевоплащаются в ковбоев, панд, медведей и прочих героев. Режиссером клипа стал британец Эмиль Нава.

За час ролик набрал более 460 тысяч просмотров. В комментариях под публикацией пользователи интернета пошутили, что, когда Эда Ширана и Джастина Бибера спросили, какой они хотят клип, они ответили: "Нам все равно". Такое мнение сложилось у поклонников из-за сумбурности увиденных кадров.

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Видео: YouTube / Ed Sheeran