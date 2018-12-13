Певица Монеточка отметит день рождение в Петербурге

Артистка выступит 7 июня в клубе А2 с программой "21 год на эстраде".

Российская певица Лиза Монеточка отметит день рождение в Петербурге. Артистка приедет в город на Неве с программой под названием "21 год на эстраде". Концерт состоится 7 июня в клубе А2. Начало в 20:00.

Вечер обещает быть насыщенным. Кроме выступления Монеточки и Вити Исаева, который написал музыку для "Раскрасок", ожидаются еще гости. Кто именно приедет в Петербург, пока секрет.

Основной концерт Монеточки состоится в Москве 1 июня. На нем выступят артисты "Кривого зеркала", группа "На-на", Игорь Журавлев из группы "Альянс" и рэпер Noize MC.

Стоит отметить, что в преддверии двух концертов певица выпустила новый сингл "Падать в грязь". Это первая ее песня за последний год.

Ранее мы писали, что "Би-2" и певица Монеточка выпустили совместный клип "Нити ДНК".

Видео: YouTube / монеточка