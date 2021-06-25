Сольный концерт группы "Моя Мишель" в А2

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В 2024 году "Моя Мишель" была признана "Самой прослушиваемой группой" во Всероссийском Музыкальном Рейтинге, а их альбом "Из цветов и темноты" – "Самым прослушиваемым альбомом" в России и странах СНГ.

Каждое выступление "Моя Мишель" – это всегда ярко, смело, честно, стильно и запредельно красиво. Под обаяние фронт-вуман группы Тани Ткачук попадает каждый без исключения, ведь только она умеет как никто подарить слушателям море нежности, любви и счастья через свои песни: от пронзительной "Зимы в сердце", которая западает в душу до романтичного "Города ангелов" и слегка легкомысленных "Облаков".

В этот весенний праздник 8 марта всех гостей ждут любимые песни, море любви, тепла и романтики.

Фото: предоставлено организаторами