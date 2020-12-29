Нейромах Феофан представит в Петербурге новую программу "Древнерусский рэйв"

Концерт начнется в 20:00.

Нейромонах Феофан представит в Петербурге концептуально новую программу — "Древнерусский рэйв". Концерт пройдет 29-го января в клубе "A2 Green Concert" на проспекте Медиков.

Организаторы пообещали, что поклонников группы ждет новое шоу и заряд фирменной "ядрености". Частью программы станут разномастные ремиксы на свои хиты. На сцене к коллективу присоединится еще один барабанщик. Визуальная часть выступления нацелена на то, чтобы максимально погрузить зрителя и слушателя в настроение древней "рэйверской" Руси.

На данный момент на счету Нейромонаха Феофана четыре студийных альбома. Последний — "Акустика" — вышел в 2020 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Планетарии пройдет цикл космических органных концертов.

Фото: предоставлено организаторами