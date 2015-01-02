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Клубу А2 вернули QR-код
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Клубу А2 вернули QR-код

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Это значит, что площадка может проводить концерты.

Вечером в пятницу, 25 июня, концертная площадка А2 Green Concert обрадовала петербуржцев хорошей новостью: клуб снова получил QR-код.

Это значит, что мы снова можем проводить концерты. Но у нас их пока не будет. Живём надеждами, афиша на a2.fm.

 А2 Green Concert в своем Instagram

Представители клуба отметили, что участвуют в прививочной кампании как работники культуры, потому что без прививки доступ к проведению мероприятий будет закрыт. Организаторы выразили надежду, что смогут начать работу в июле.

Ранее мы писали, что праздник для медалистов на открытом воздухе решили перенести в Ледовый дворец.

Фото: vk.com/a2; А2spb / Instagram

Теги: клуб а2, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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