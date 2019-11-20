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В сети появился новый трейлер новогоднего сиквела "Полицейского с Рублёвки"

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Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

В среду, 20 ноября, в сети появился новый трейлер новогоднего сиквела "Полицейского с Рублёвки". Ролик размещен на официальном YouTube-канале Киноафиши. 

Действие новой комедии разворачивается в преддверии Нового года. Сотрудники отдела полиции Барвихи хотят выбраться за город, чтобы отметить праздник в теплой компании старых друзей и коллег. Однако планы меняют преступники, которые ограбили крупное ювелирное предприятие.

Главную роль в комедии исполнил Сергей Бурунов.

Фильм появится в российском прокате 12 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что авторы "Лёд-2" просят у Фонда кино 75 млн рублей. Фильм будут доснимать.

Видео:Киноафиша Отечественное/YouTube

Теги: кино, культура, полицейский с рублевки, сергей бурунов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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