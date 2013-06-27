В сети появился новый отрывок из фильма "Веном 2" о перерождении Карнажа

Премьера в России состоится 30 сентября.

Sony Pictures Entertainment представила новый отрывок из фильма "Веном 2" режиссера Энди Серкиса. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

В ролике представлен момент, как главный антагонист фильма Клетус Кэссиди превращается в Карнажа и сбегает из тюрьмы. Его роль сыграл Вуди Харрельсон.

"Веном 2" выйдет в кинотеатрах России и других стран 30 сентября. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

Ранее россияне назвали любимых актеров и режиссеров.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment