В сети появился новый отрывок из фильма "Веном 2" о перерождении Карнажа

Sony Pictures Entertainment представила новый отрывок из фильма "Веном 2" режиссера Энди Серкиса. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.
В ролике представлен момент, как главный антагонист фильма Клетус Кэссиди превращается в Карнажа и сбегает из тюрьмы. Его роль сыграл Вуди Харрельсон.
"Веном 2" выйдет в кинотеатрах России и других стран 30 сентября. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Ранее россияне назвали любимых актеров и режиссеров.
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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