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В сети появился новый отрывок из фильма "Веном 2" о перерождении Карнажа

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Премьера в России состоится 30 сентября.

Sony Pictures Entertainment представила новый отрывок из фильма "Веном 2" режиссера Энди Серкиса. Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

В ролике представлен момент, как главный антагонист фильма Клетус Кэссиди превращается в Карнажа и сбегает из тюрьмы. Его роль сыграл Вуди Харрельсон.

"Веном 2" выйдет в кинотеатрах России и других стран 30 сентября. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

Ранее россияне назвали любимых актеров и режиссеров.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

Теги: веном 2, карнаж, отрывок, фильм
Категории: Кино, Культура, Лента новостей,

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