Россияне назвали любимых актеров и режиссеров

В их числе оказались Алексей Балабанов, Кирилл Серебренников, Светлана Ходченкова и Константин Хабенский.

Жители России назвали актеров и режиссеров из отечественного кино, которые нравятся им больше всего. Опрос проводил "Русский бестселлер".

Любимцем среди режиссеров оказался автор фильмов "Брат", "Жмурки" и "Груз 200" Алексей Балабанов. Его назвали 12% респондентов. Также в топ-5 попали Андрей Звягинцев, Юрий Быков, Кирилл Серебренников и Илья Найшуллер.

Среди актеров опрошенные выделили Константина Хабенского. На втором месте оказался Юра Борисов. Третью строчку поделили Владимир Машков и Александр Паль.

Фавориткой среди актрис стала Светлана Ходченкова. В топ-5 вошли Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Елена Лядова и Оксана Акиньшина.

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Фото: Instagram / svetlana_khodchenkova