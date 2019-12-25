Россияне назвали любимых актеров и режиссеров

Жители России назвали актеров и режиссеров из отечественного кино, которые нравятся им больше всего. Опрос проводил "Русский бестселлер".
Любимцем среди режиссеров оказался автор фильмов "Брат", "Жмурки" и "Груз 200" Алексей Балабанов. Его назвали 12% респондентов. Также в топ-5 попали Андрей Звягинцев, Юрий Быков, Кирилл Серебренников и Илья Найшуллер.
Среди актеров опрошенные выделили Константина Хабенского. На втором месте оказался Юра Борисов. Третью строчку поделили Владимир Машков и Александр Паль.
Фавориткой среди актрис стала Светлана Ходченкова. В топ-5 вошли Любовь Аксенова, Ирина Горбачева, Елена Лядова и Оксана Акиньшина.
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Фото: Instagram / svetlana_khodchenkova
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