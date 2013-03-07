Лянка Грыу рассказала, зачем переехала в США

Актриса хочет покорить иностранных зрителей и добиться успеха за рубежом.

33-летняя Лянка Грыу стала гостьей очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В числе тем, о которых актриса поговорила с ведущим, оказался ее переезд в США.

Лянка призналась, что смогла исполнить мечту многих актеров. Она переехала в Америку, чтобы покорить иностранных зрителей и добиться успеха за рубежом.

Изначально у нее была туристическая виза, однако спустя полтора года она сделала green card. Сейчас у актрисы есть агент в США, и она активно снимается в кино. Недавно стало известно, что фильм с ней отобрали для участия в Нью-Йоркском кинофестивале. При этом останавливать свою творческую деятельность в России Лянка не собирается.

Так, на Первом канале состоялась премьера сериала "Русские горки", в котором актриса исполнила главную роль. Ради этой работы Лянке приходилось часто летать между Нью-Йорком и Москвой. Дорога занимала более 30 часов.

Ранее Прилучный и Мельникова рассказали о съемках эротических сцен в триллере "Соври мне правду".

Фото: Instagram / lyanka22