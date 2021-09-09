Прилучный и Мельникова рассказали о съемках эротических сцен в триллере "Соври мне правду"

Артисты подписались на проект с обилием обнаженных кадров и остались довольны результатом.

Актеры Павел Прилучный и Дарья Мельникова стали гостями очередного выпуска шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. Артисты поговорили с ведущим о предстоящем триллере "Соври мне правду", в котором они сыграли главные роли.

Одной из тем обсуждения стали съемки эротических сцен, которых в новом фильме в изобилии. Артисты признались, что остались довольны результатом. Они заявили, что не испытывали особого смущения на съемках.

Мы просто разделись, голенькими постояли и снялись. Там сорок человек на площадке, все на тебя смотрят. Рассказал Павел, добавив, что иногда они просили всех выйти, оставался только режиссер

Стоит отметить, что у Дарьи Мельниковой в фильме есть эротические сцены не только с Прилучным, но и с коллегой Евгением Романцовым. С ним актрисе было также легко и комфортно работать.

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Видео: YouTube / Central Partnership