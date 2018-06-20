В сети появился новый клип певицы Монеточки на песню "Нимфоманка"

Съемкой клипа занимались видеоблогер Егор Лоскутов и Борис Казанцев.

Во вторник, 2 апреля, в сети появился новый клип Монеточки на песню "Нимфоманка". Ролик опубликован на официальном канале певицы.

В сюжете клипа разные истории из разных эпох. В видеоролике показывают и девушку из 90-х, и советскую эпоху и молодую барышню с неонывыми дредами. В конце клипа Монеточка сидит кабинете, где анализирует видеоряд ролика.

Прежде чем запечатлеть сопровождение песни, я вдохновилась эпохой конца 70-х — начала 80-х советской эстрады, первыми телеработами Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Мы основательно подготовились: для съемок откопали дремучий агрегат — японскую камеру Betacam. Точно такую, на какие снимали в те годы отметила Монеточка в интервью "Комсомольской правде"

Съемкой клипа занимались видеоблогер Егор Лоскутов и Борис Казанцев.

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Видео: монеточка/YouTube