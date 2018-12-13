Фанаты неоднозначно встретили премьера клипа на песню Ausländer.

Во вторник, 28 мая, в сети появился новый клип Rammstein. Ролик опубликован на всех официальных сервисах группы.

На этот раз фанатов перенесли в африканское племя. Музыканты выступают в роли веселых колонизаторов Африки, которые приплыли на обитаемый остров на надувной резиновой лодке.

Фанаты неоднозначно встретили премьера клипа на песню Ausländer. Во многом из-за крупных молочных планов аборигенов.

Старые извращенцы, что не клип то сиськи . Тиль совсем на старости лет поехал крышей пишет пользователь в сети

Другие же фанаты восторженно встретили премьеру. Они отметили, что в клипе очень понравился тот момент, когда солист группы признается в любви на нескольких языках.

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Видео: Rammstein.



