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Дочь Алсу и Микелла Абрамова с Ержаном Максимовым появились в новом клипе

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Ролик за сутки собрал около 250 тысяч просмотров и множество комментариев.

В пятницу, 12 июля, в сети появился  клип дочери Алсу Микеллы Абрамовой под названием "Любовь". Видеоролик опубликован на официальном канале певицы. 

Девочка спела дуэтом с Ержаном Максимом, коллегой проекта "Шоу голос. Дети".

А вот и долгожданная премьера нашего клипа совместно с Ержаном Максим на песню "ЭтаЛюбовь!". Это очень добрая история про самое светлое чувство — любовь

ниписала Микелла

В основе сюжета клипа - любовь двух подросток. Молодые люди катаются на велосипедах, идут вместе на школьную вечеринку и коротают будни за партой. Ролик за сутки собрал около 250 тысяч просмотров и множество комментариев.

Ранее мы сообщали о том, что в Британии нашли три неизданных сценария Стэнли Кубрика.

Видео:Mikella Abramova/YouTube

 

Теги: культура, микелла абрамова, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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