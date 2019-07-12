Записи обнаружили в доме режиссёра.

В пятницу, 12 июля, стало известно о том, что В Британии нашли три неизданных сценария Стэнли Кубрика. Об этом сообщает Guardian.

Известно, что Записи обнаружили в доме режиссёра. По словам профессора из Бангорского университета в Уэльсе и ведущего специалиста по творчеству Кубрика Натана Абрамса, найдено огромное количество материала. Три недописанных сценария носят названия: "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Специалисты заявили, что записи сделаны в 1954–1956 годах. По словам биографов, в это время у Стенли Кубрика были проблемы со второй женой.

Отметим, что к особенностям его режиссёрского почерка Кубрика относят специфическое использование крупных планов, необычного панорамирования, наплыва, а также непривычное употребление популярной и классической музыки.

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