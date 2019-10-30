В среду, 30 октября, в сети появился финальный трейлер детектива "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона. Ролик опубликован на YouTube-канале Lionsgate Movies.
В центре сюжета расследование убийства писателя Харлана Тромби сразу после его 85-летия. Дело ведет детектив Бенуа Блан. дело в том, что у погибшего были непростые отношения со своей семьей.
Главные роли исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Ана де Армас, Крис Эванс, Майкл Шеннон, Кэтрин Лэнгфорд, Джейми Ли Кертис и другие.
Фильм выйдет в российский прокат 28 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон "Сватов".
Видео:Lionsgate Movies
Обсуждение ( 0 )