В сети появилось видео со свадьбы экс-сенатора Вавилова

Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак

В Италии состоялась свадьба бывшего заместителя главы Минфина РФ Андрея Вавилова и 24-летней Софи-Антуанетты Дилуа. Об этом сообщает StarHit.

Экс-сенатор обручился со своей избранницей в Москве, а торжественное мероприятие решили провести за границей. Гостей свадьбы доставили в Италию частным самолетом. Ведущей мероприятия стала Ксения Собчак.

Отметим, что для Андрея Вавилова этот брак стал третьим.

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Видео: Instagram / juliadilua