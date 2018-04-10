В сети появилось видео сближения российских ВКС с американским эсминцем

Военные самолеты РФ по меньшей мере четыре раза пролетели над эсминцем ВМС США, находящимся сейчас у берегов Сирии в Средиземном море.

На сайте популярного видеохостинга Youtube была опубликована запись, на которой можно увидеть сближение российских военных самолетов с американским эсминцем USS Donald Cook. Сообщается, что самолеты Военно-космических сил РФ по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook. Отмечается, что корабль оснащен шестью десятками крылатых ракет "Томагавк".

По данным издания Hürriyet, в настоящее время корабль США находится в 100 км от сирийского города Тартус. Известно, что в этом месте располагается российская военно-морская база.

Напомним, 7 апреля 2017 года США нанесли удар 59 ракетами "Томагавк" по сирийской правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Это стало ответом Вашингтона на химическую атаку в городе Хан-Шейхун в сирийском Идлибе 4 апреля. По мнению США, сирийкие власти были к этому причастны. В свою очередь в Сирии заявляли, что они никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов.

Видео: Youtube/Boaz Guttman בועז גוטמן