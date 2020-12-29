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В сети появилось видео с участием российского спецназа в штурме Алеппо

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Запись была сделана в ноябре 2016 года.

"Канал специального назначения" опубликовал в Telegram видео с участием российского спецназа в Сирии. Съемка была выполнена спецназовцем от первого лица.

В Telegram-канале отметили, что видео, на котором запечатлен проезд автомобиля российского армейского спецназа по улицам Алеппо, сняли в ноябре 2016 года. Сирийская армия при поддержке ВКС России и спецподразделений штурмовала город, удерживаемый боевиками. В декабре того же года Алеппо был освобожден.

Ранее в США заявили, что Россия и Сирия усугубляют борьбу с терроризмом.

Telegram / Канал специального назначения

Теги: алеппо, россия, спецназ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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