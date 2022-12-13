В сети появилось видео с демонстрацией отмененной Dead Rising 5 от Capcom

В социальных сетях появилось видео с демонстрацией отмененной компьютерной игры Dead Rising 5 от компании Capcom. Пользователь YouTube c ником Viz разместил в публичном доступе кадры, которые были залиты на платформу еще два года назад, но открыли их сейчас. В частности, пользователи смогли увидеть геймплей пятой части франшизы. В ней разработчики намеревались обеспечить систему контейнеров с лутом. Также продемонстрированы прототипы нескольких уровней. Речь идет о заброшенном лагере, отеле, храме майя. Судя по описанию, в одной из этих локаций главному персонажу предстояло сражаться с боссом противников. Предположительно, речь идет об одном из руководителей наркокартеля. Одна из рук врага была заменена на металлическую клешню, генерирующую электричество. События истории разворачивались в вымышленном городе Мексики.
Вышел новый трейлер игры The Invincible по книге Станислава Лема.
Фото и видео: YouTube / Viz
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