В сети появилось видео подрыва стадиона террористами

Боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" сняли с беспилотника подрыв футбольного стадиона
Взрыв случился в сирийском городке Дийр-эз-Заур. На футбольном стадионе, где армия устроила свой склад боеприпасов за непреступными стенами, но ИГ сбросили бомбы с беспилотника, на который и записали взрыв.
Сообщается, что все оружие войск диктатора Башара Асада было уничтожено. О пострадавших не говорится.
На кадрах видно, как боеприпасы начали взрываться от бомб и повлекли за собой пожар, дым от которого окутал окрестности
Видео: YouTube / pistonczyk