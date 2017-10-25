В сети появилось видео подрыва стадиона террористами

ИГ уничтожил все боеприпасы, лежащие на стадионе, с беспилотника

Боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" сняли с беспилотника подрыв футбольного стадиона

Взрыв случился в сирийском городке Дийр-эз-Заур. На футбольном стадионе, где армия устроила свой склад боеприпасов за непреступными стенами, но ИГ сбросили бомбы с беспилотника, на который и записали взрыв.

Сообщается, что все оружие войск диктатора Башара Асада было уничтожено. О пострадавших не говорится.

На кадрах видно, как боеприпасы начали взрываться от бомб и повлекли за собой пожар, дым от которого окутал окрестности

Видео: YouTube / pistonczyk