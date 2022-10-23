В сети появилось новое видео крушения самолета Су-34 в Ейске

На опубликованных кадрах показан момент падения самолета на жилой домж

Telegram-канал 112 опубликовал новое видео крушения самолета Су-34 в Ейске. Ролик сняли с регистратора автомобиля.

Инцидент произошел в понедельник, 17 октября. На опубликованных кадрах показан момент падения самолета на жилой дом. Перед подлетом к зданию в самолете происходит небольшая вспышка, после чего он падает и происходит взрыв.

Напомним, что в результате происшествия погибли 15 человек, более 40 получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в Ейске упал самолет Су-34 на жилой дом.

Видео: Telegram / 112