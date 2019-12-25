В сети появились первые кадры со съемок фильма "Нахимовцы"

Фильм выйдет в 2021 году.

В среду, 30 сентября, стало известно, что съемки фильма "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным в главной роли завершились. Основной локацией стало Нахимовское училище.

Издание Nation News опубликовало кадры со съемок, которые проходили в августе и сентябре с соблюдением рекомендованных мер безопасности. Отмечается, что после съемок в Петербурге съемочная группа поехала на военную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Сюжет фильма расскажет историю братьев-нахимовцев, отец которых хотел, чтобы сыновья ы продолжили династию военных и закончили Нахимовское училище в Петербурге.

Премьера запланирована на 2021 год.

Ранее мы писали, что в Петербурге начались съемки фильма "Нахимовцы".

Фото: скрин видеозаписи издания Nation News