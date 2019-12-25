В Петербурге начались съемки фильма "Нахимовцы"

Роли исполнят Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что в Петербурге стартовали съемки фильма "Нахимовцы". Отмечается, что кино предназначается для подростков.

Съемки будут проходить в Нахимовском училище, на улицах и в исторической части города. Андрей Мерзликин надеется, что "этот фильм тоже будет интересен большой части молодого поколения". Сюжет повествует о приключениях братьев-близнецов из семьи потомственных моряков. Отец мечтает о карьере сыновей и успехах в Нахимовском училище, а ребят интересуют легкие деньги и развлечения.

Премьера фильма назначена на 2021 год.

Ранее мы писали, что отец Цоя опроверг сообщения СМИ о своей жалобе Путину на фильм Учителя.

Фото: pixabay