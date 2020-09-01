Отец и сын Цоя не просили Путина запретить фильм Учителя

Роберт Цой назвал эту информацию "выдумкой".

Отец Виктора Цоя Роберт опроверг информацию о письме, которое он вместе с внуком Александром якобы направил президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет ТАСС.

Ранее издание "Газета.Ru" сообщило, что отец и сын музыканта обратились к главе государства с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя. В материале говорится, что они назвали картину "пошлым зрелищем" и потребовали "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры". В беседе с ТАСС Роберт Цой заявил, что такого письма не писал, и назвал все это "выдумкой".

При этом отец Виктора Цоя не знает, будет ли смотреть фильм, когда тот выйдет в прокат. Он отметил, что в самом начале Учитель спросил разрешение на съемки, и, в принципе, его получил. Однако подробности сюжета с Робертом Цоем не обсуждались.

Речь идет о фильме "Цой" Алексея Учителя. История повествует о событиях, которые произошли в июле-августе 1990 года. Зрители не увидят на экране актера, играющего самого Виктора Цоя. Главную роль Учитель отдал Павлу Шелесту – водителю автобуса "Икарус", в который врезался автомобиль культового музыканта. Шелеста сыграл Евгений Цыганов. Кроме него, в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры.

Напомним, лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. По официальной версии, музыкант уснул за рулем. Его автомобиль "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус". От полученных травм кумир миллионов скончался на месте происшествия.

Водитель того рокового автобуса Павел Шелест ничего не знал о Цое и не слушал его песен. Не знал он и того, что после этой аварии его жизнь больше никогда не будет прежней.

Ранее стало известно о переносе даты выхода фильма "Цой" на неопределенное время. Изначально, зрители должны были увидеть картину 27 августа, затем премьеру перенесли на 3 сентября. Когда теперь фильм Учителя выйдет в прокат, не уточняется.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU