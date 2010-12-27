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В сети появились первые фото Хабенского со съемок фильма в Петербурге
Сегодня, 9:41
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IRINA_CHALKINA

В сети появились первые фото Хабенского со съемок фильма в Петербурге

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Съёмки новой картины "Трое" режиссёра Анны Меликян стартовали в конце сентября.

В понедельник, 7 октября, в сети появились первые фото Хабенского со съемок фильма в Петербурге. Фотографии опубликовала жена актера на своей странице в Instagram.

Ольга Литвинова показала фанатам черно-белый снимок, на котором Хабенский изображен с кастрюлей на голове. 

А вы тоже любите борщ?

подписала фото Ольга

Напоним, что съемки киноленты "Трое" стартовали в конце сентября, Режиссер Анна Меликян планирует заснять не только город на Неве, но и Москву. Главные роли в фильме сыграют Юлия Персильд и Константин Хабенский.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер четвёртого сезона "Рика и Морти".

Фото:olga.litvinova.1/instagram

 

Теги: новости спб, хабенский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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