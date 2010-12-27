Съёмки новой картины "Трое" режиссёра Анны Меликян стартовали в конце сентября.

В понедельник, 7 октября, в сети появились первые фото Хабенского со съемок фильма в Петербурге. Фотографии опубликовала жена актера на своей странице в Instagram.

Ольга Литвинова показала фанатам черно-белый снимок, на котором Хабенский изображен с кастрюлей на голове.

А вы тоже любите борщ? подписала фото Ольга

Напоним, что съемки киноленты "Трое" стартовали в конце сентября, Режиссер Анна Меликян планирует заснять не только город на Неве, но и Москву. Главные роли в фильме сыграют Юлия Персильд и Константин Хабенский.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер четвёртого сезона "Рика и Морти".

Фото:olga.litvinova.1/instagram