Пока неизвестно, войдут ли эти сцены в первый сезон.

В понедельник, 16 декабря, в сети появились кадры постельных сцен из сериала "Ведьмак". Соответствующие фото появилось на Reddit. Их опубликовал пользователь под ником PieSar.

На кадрах Йеннифер и Геральт принимают ванну. Второй кадр демонстрирует постельную сцену, где за происходящим наблюдает группа людей.

Напомним, что главную роль в проекте исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселенной DC в образе Супермена. Также в сериале сыграют Аня Чалотра, Фрейя Аллан и Анна Шаффер.

Ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

Ранее мы сообщали о том, что yазвана официальная дата выхода "Шазам! 2"

Фото:PieSar/Reddit