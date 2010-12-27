В сеть слили новую киноверсию "Соника"

Ранее фанаты игры раскритиковали образ Соника.

В четверг, 7 ноября, стало известно о том, что в сеть попало фото новой киноверсии "Соника". Соответствующими изображениями поделился пользователь "BestInTheGalaxy" в Twitter.

Напоним, что ранее киностудия Paramount Pictures выпустила трейлер фильма о Сонике. Пользователи раскритиковали образ знаменитого ёжика, поэтому компания решила перерисовать персонаж. Судя по новым кадрам Сонику вернули его белые перчатки. Кроме того, аниматоры исправили персонажу форму глаз.

Художественный фильм "Соник в кино" с совмещением живых актеров и анимации снял кинорежиссер Джефф Фаулер . Сценарий для фильма написали Патрик Кэйси , Уорм Миллер и Орен Юзиэл . Главные роли в фильме исполнили Бен Шварц и Джим Керри.

Премьера фильма в России состоится 7 ноября 2019 года.

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Фото:@TailsChannel/Twitter