В сеть слили отрывок из сериала "Мандалорец" по "Звездным войнам"

Фанат пробрался тайком в зал, где шел предпросмотр.

В сеть слили шпионский отрывок из сериала "Мандалорец".

Стрим-платформа Disney+ работает над созданием первого сериала по культовой саге "Звездные войны". Режиссер "Железного человека" Дж. Фавро взялся за написание сценария и продюссирования сериала по вселенной "Звездных войн". Известно, что в центре сюжета мандалорец - наемник, который будет вынужден выживать на краю галактики, куда не дотягиваются законы Новой Республики.

Режиссером первой серии выступает Д. Филони ("Война клонов"). Остальные серии снимут другие режиссеры. Всего планируется 10 серий с бюджетом по 10 миллионов за каждый эпизод. Также сообщается, что в фильме сыграют звезда "Игры престолов" Педро Паскаль и звезда "Дэдпулла" Джина Корано.

Фото:Disney+

Видео:dRob24