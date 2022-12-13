В сеть слили новый трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"

В сети выложили до официальной премьеры новый трейлер мультфильма "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов". Режиссером проекта выступил Джефф Роу.
На опубликованном ролике показали обычные будни главных героев. Также показан необычный визуальный стиль мультфильма.
Главные роли озвучили Джеки Чан, Сет Роген, Джон Сина, Джанкарло Эспозито и другие. Мировая премьера состоится 4 августа.
Ранее мы сообщали, что фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах.
Видео: ВКонтакте / Red Head Sound — Перевод и Озвучивание
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