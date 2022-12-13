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Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

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Жюстин Трие стала третьей женщиной-режиссером, получившей главный приз фестиваля.

Фильм "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие получил "Золотую пальмовую ветвь" 76-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины рассказывает историю немецкой писательницы, которая была арестована после загадочной смерти мужа. Единственный свидетель по делу, незрячий сын женщины, начинает сомневаться в невинности матери.

После получения награды Трие заявила, что посвящает ее всем молодым коллегам, которые пока не поставили собственный фильм. Она стала третьей женщиной-режиссером, получившей главный приз Канн.

Ранее мы сообщали, что появился новый трейлер фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом.

Видео: YouTube / Le Parisien

Теги: каннский кинофестиваль, награда, траектория падения, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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