Фильм "Траектория падения" получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Жюстин Трие стала третьей женщиной-режиссером, получившей главный приз фестиваля.

Фильм "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие получил "Золотую пальмовую ветвь" 76-го Каннского кинофестиваля.

Сюжет картины рассказывает историю немецкой писательницы, которая была арестована после загадочной смерти мужа. Единственный свидетель по делу, незрячий сын женщины, начинает сомневаться в невинности матери.

После получения награды Трие заявила, что посвящает ее всем молодым коллегам, которые пока не поставили собственный фильм. Она стала третьей женщиной-режиссером, получившей главный приз Канн.

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Видео: YouTube / Le Parisien