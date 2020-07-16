Премьера ожидается в 2022-м году на потоковом сервисе Disney+.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в сериале "Оби-Ван Кеноби" появится Энакин Скайуокер. Об этом сообщает издание LRM со ссылкой на свои источники.

Также ведутся переговоры с Хейденом Кристенсеном, который играл Дарта Вейдера в приквелах Джорджа Лукаса. По данным инсайдеров, в настоящий момент контракт с актером заключен. Анонс намерены приурочить к фестивалю Star Wars Celebration 2020.

Отмечается, что за постановку серий "Оби-Вана" отвечает Дебора Чоу. Премьера ожидается в 2022-м году на потоковом сервисе Disney+.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае.

Видео: Youtube/Teaser PRO