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Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае

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К разработке сериала приступят французская студия Gaumont и компания 88 Pictures.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что Netflix выпустит мультсериал о кролике-самурае. Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Мультсериал будет основан на комиксах "Усаги Ёдзимбо". События нового проекта развернется в будущем, где высокие технологии сосуществуют с японской классикой. При этом главным героем выступит кролик-самурай Юичи.

Известно, что проект получил название Samurai Rabbit: The Usage Chronicles. Разработкой занимается студия Gaumont и компания 88 Pictures.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе.

Видео: Youtube/LintikaFilms

Теги: netflix, сериал о кролике-самурае
Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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