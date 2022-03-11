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Опубликован первый трейлер "Оби-Вана Кеноби" с Юэном Макгрегором

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Проект выйдет на стриминге 25 мая.

Опубликован первый трейлер "Оби-Вана Кеноби" с Юэном Макгрегором в главной роли. Ролик презентован зрителям на официальном YouTube-канале Star Wars. Известно, что проект, созданный по Вселенной "Звездных войн" выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

История разворачивается спустя десять лет после событий, произошедших в картине "Месть ситхов", когда Энакин Скайуокер перешел на Темную сторону Силы. Дарта Вейдера в проекте сыграет Хейден Кристенсен. В съемках также приняли участие Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани и ОʼШи Джексон младший.

Официальный релиз "Оби-Ван Кеноби" состоится 25 мая 2022 года.

Фото и видео: YouTube / Star Wars
 

Теги: disney plus, star wars, звездные войны, оби-ван кеноби, трейлер, юэн макгрегор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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