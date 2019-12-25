В середине октября в Петербурге поспели земляника и малина

Также жители города и области заметили у себя под окнами цветущие яблони, груши и гладиолусы.

Жители Петербурга и Ленобласти наблюдают небывалую активность природы в середине октября: из-за прошедшей холодной весны многие цветы и ягоды под окнами жилых домов расцвели и созрели только сейчас. Об этом радостно сообщили подписчики паблика "Грибы и Грибники СПб".

Так, в Выборгском районе Северной столицы поспели малина и земляника. Как признаются авторы фото, из-за недостатка солнца ягоды уже не такие сочные, как летом.

В Приморском районе города заметили цветок подсолнуха, в Пушкинском – цветущую яблоню.

Весеннее настроение осенью почувствовали и жители 47-ого региона. В Мурино наблюдают за цветением разноцветных гладиолусов, а в Кировском районе зацвела груша.

Ранее мы сообщили о том, что гриб-коралл нашли в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб (Антон Кубышкин, Диана Ермакова, Анна Наумова, Irina Golov)