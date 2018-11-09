В сентябре в "Новой Голландии" пройдет международный книжный фестиваль "Ревизия"

Четырехдневное событие будет посвящено теме "Реальности вне себя".

С 5 по 8 сентября на острове Новая Голландия пройдет Второй Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль "Ревизия". Посетителей ждет книжная ярмарка, встреча с авторами, лекции, дискуссии и мастер-классы.

Фестиваль будет посвящен теме "Реальности вне себя" и возвращению магического сознания в "актуальное поле". Как считают организаторы, этот процесс связан с кризисом больших идей, разочарованием в проекте будущего и разрывом с многовековой культурной традицией, которая больше не справляется с описанием нового мира. "Ревизия" станет площадкой для обсуждения того, что этот культурный разрыв может дать, и как далее будет развиваться современный мир.

Ярмарка интеллектуальной и детской литературы крупных и независимых издательств состоится во дворе здания "Бутылка", а параллельная образовательная программа пройдет на разных площадках острова.

Помимо дискуссий, круглых столов и презентаций ежедневно на большой сцене будут проходить кинопоказы отечественных и зарубежных фильмов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новом сезоне телешоу "Пацанки" примут участие две петербурженки.

Фото: newhollandsp.ru