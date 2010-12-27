В новом сезоне телешоу "Пацанки" примут участие две петербурженки

Премьера нового сезона программы состоится сегодня в 19:00.

На одном из центральных каналов – премьера: стартует четвертый сезон шоу "Пацанки" с подзаголовком "Дикое племя". Шоу обрело популярность среди телезрителей и базу поклонников в соцсетях.

Известно, что в телепередаче примут участие две жительницы Петербурга: Анна Егорова и Диана Чрагян. Информация об участницах шоу опубликована на сайте проекта. Первую участницу описывают как "нимфоманку, которая своим поведением постоянно шокирует окружающих". А вторая девушка – "любительница тусовок, работает барменом в культовом баре города".

Отметим, что в рамках реалити-шоу "Пацанки" девушки с непростым характером попытаются позабыть о своем прошлом и научиться хорошим манерам в Школе леди. Однако в этом сезоне девушек встретит транспорт, который соответствует особенностям каждой из них. Бунтаркам необходимо пройти экзамены, после которых определят наиболее достойных.

Piter.TV подробно рассказывал о перепетиях на проекте в прошлых сезонах. Кроме того, мы опубликовали интервью с участницей первого и победительницами второго сезона шоу.

Фото: vk.com/saray_6