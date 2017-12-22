Участницы шоу "Пацанки" рассказали о жизни на проекте

В Петербурге состоялась фан-встреча с участницами нашумевшего шоу телеканала "Пятница" - "Пацанки". Культурная столица стала финальной точкой, завершающей тур "Пацанки в твоём городе". За месяц девушки посетили 10 городов.

Журналистам PiterTV удалось лично пообщаться с новоиспеченными леди и взять интервью. Девушки рассказали взаимоотношениях друг с другом, о испытаниях, которые пришлось пережить во время шоу и как сложилась жизнь после проекта.

Самое сложное началось на следующее утро, когда мы заехали. Мы пробудились после алкогольного опьянения и в этот момент я поняла, что мне придётся жить в комнате с десятью самыми неадекватными девочками и я в том числе. И это был, конечно же, шок, потому что я в принципе не жила в квартире, где много людей. А тут все в одном помещении. В какой угол забиться я вообще не понимала. Просто помогите. Что делать? Как с ними общаться? С ними же надо как-то контактировать. Это не то, на что можно забить. У каждой из них какие-то свои принципы. К каждой нужно по-разному подходить. Мария Иванова (Маша "Костыль"), участница шоу "Пацанки"

На проекте депутат была моей главной соперницей. У меня с ней были очень сильные контры. Я с ней вообще не общалась. У меня были с ней очень натянутые отношения. Сейчас мы с ней очень хорошо общаемся, часто созваниваемся и мы действительно искренне дружим. Я очень ее люблю. Как бывшую одноклассницу, как девушку, которая пережила тоже, что и я от первого до последнего дня. Катя Хорошенко ("Шаманка"), участница шоу "Пацанки"

Проект просто даёт толчок, но сама работа происходит внутри. То есть я вышла после проекта и понимаю, что все только в твоих руках. Не надо ни от кого ждать помощи. Я сейчас работаю над тем, чтобы дальше меняться, развиваться: я свожу татуировку, я записалась на английский, я записалась на фитнес. Я хочу быть просто классной девчонкой и исполнять наконец-то свои мечты. Я болела за депутата, потому что она пришла реально мальчиком, а стала женщиной. У неё есть колоссальное количество энергии, которое просто нужно было направить в нужное русло. И в школе леди, я думаю, ей в этом помогли. Я всем сердцем болела за неё. Екатерина Шелег ("Бритни"), участница шоу "Пацанки"

Татьяна Бурая - победительница проекта рассказала про историю с шейхом, которая была развита во время проекта. Шейхом оказался обычный приглашенный актер.

Нет, мы вообще не общаемся и даже не общались после проекта. Шейх мне понравился просто как персонаж. То есть я влюбилась в него как в образ. Я любитель прифантазировать, а потом сидеть и думать: "Господи, моя любовь". Я прифантазировала, а потом поняла, что это просто актёр и он обычный человек, не тот, каким казался мне на проекте. Татьяна Бурая, участница шоу "Пацанки"

Видео и фото: PiterTv, RuTube Шоу "Пацанки" 2 сезон 1, 2, 3, 13, 15, 16 выпуск