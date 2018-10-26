Hofmannita: кто это, биография, Instagram

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что участница шоу "Пацанки" Анна Михеева, устроила пьяный дебош в Пулково и подралась с полицейским. Собрали для вас полную информацию о столь незаурядной личности.

К слову, пользователи уже пошутили насчет задержания дебоширки Анны Михеевой в социальных сетях.

Биография Hofmannita

Настоящее имя артистки Анна Михеева. Девушка родилась в Челябинске в 1994 году. На сегодняшний день у девушки уже 447 тысяч подписчиков, она является довольно популярной особой в Instagram. Анна любит находиться в центре внимания, как многие уже заметили. Некоторые считают ее чокнутой, так как Аня носит странную одежду и говорит, что думает, всем в лицо.

Hofmannita в шоу "Пацанки"

Анна Михеева пришла в Школу Леди, чтобы стать другой – той, которую сможет полюбить сама и которую полюбят окружающие. Из-за особой внешности девушку прозвали Барби, что ей самой нравилось, так как она сама часто ассоциирует себя с куклой.

Девушка покинула проект в самом начале, напившись на первой же вечеринке и перестав себя контролировать. Успокаивать перебравшую с алкоголем девушку пришлось психологу и медикам. В восьмом выпуске Hofmannita вернулась на шоу. Как оказалось, после ухода с проекта с ней порвал ее молодой человек. Девушка снова напилась, чтобы забыться, в итоге ее избили и обокрали. Аня захотела снова изменить свою жизнь и ей дали второй шанс в Школе Леди.

Instagram Hofmannita

Фото: Instagram/ lhofmannita; Telegram/ аня рикель on air