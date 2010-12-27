За победу в проекте девушка получила полмиллиона рублей, а также "Золотую брошь", являющуюся символом проекта.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о том, что в последнем сезоне шоу "Пацанок" победила петербурженка Диана Чрагян. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

За победу в проекте 24-летняя девушка получила полмиллиона рублей и "Золотую брошь", которая является символом проекта. Наставники проекта отметили, что Диане Чрагян удалось избавиться от пагубных привычек и навсегда покончить со своим прошлым.

"Я очень счастлива! И если после победы я хоть на минуту попробую усомниться в себе, то буду понимать, что не имею на это права", —отметила петербурженка.

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Фото:предоставлено организатором.